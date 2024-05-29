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В ЦБ рассказали, почему кредитный рейтинг может быть снижен

В ЦБ назвали три причины снижения кредитного рейтинга у россиян

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Depositphotos

Даже если человек вовремя гасит свою задолженность, его кредитный рейтинг может быть снижен из-за трех причин. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин.

Первая причина — высокий уровень задолженности.

«Кредитные бюро учитывают задолженность относительно всех обсуживаемых кредитных продуктов и чем ближе человек к максимальному лимиту, тем ниже его кредитный рейтинг. То есть, если человек взял кредит и гасит его по графику, то это никаких проблем для кредитной истории не создает», — пояснил эксперт.

По его словам, если заемщик получил кредит и через пару месяцев запросил об отсрочке, то это может отрицательно повлиять на кредитный рейтинг.

Вторая причина — открытие новых кредитов. Арзамаскин уточнил, что если человек взял сразу несколько новых кредитов за короткий промежуток времени, это может снизить кредитный рейтинг: каждый новый запрос на заем отражается в кредитном отчете и может быть рассмотрен как потенциальный риск для кредиторов.

Третья причина — изменения в структуре кредитов.

«Важно следить за структурой ваших кредитов. Например, перевод кредитов с одной кредитной карты на другую или изменение условий существующего кредита также могут негативно сказаться на кредитном рейтинге», — уточнил Арзамаскин.

Он добавил, что на кредитный рейтинг также могут влиять: наличие долгов по алиментам или оплате услуг ЖКХ, ошибки в кредитной истории и мошеннические действия третьих лиц. Поэтому имеет смысл регулярно проверять свою кредитную историю, два раза в год это можно делать бесплатно.

Ранее в ЦБ рассказали, чем может быть опасна просрочка.

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