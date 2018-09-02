Песков рассказал о контакте Кобзона с Путиным
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал смерть народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, Кобзон использовал любой контакт с президентом для того, чтобы помогать людям, причем, по словам пресс-секретаря, в этом плане у певца энергия не иссякала никогда.
«И он всегда использовал любой контакт с президентом, чтобы весьма напористо ставить какие-то вопросы о помощи людям, об инициировании каких-то процессов по воспитанию патриотизма», — сказал Песков.
Также он рассказал, что Путин «филигранно справляется со своими эмоциями», в частности, речь шла о смерти Кобзона.
«Хотя такие трагические события он, конечно, воспринимает с большой болью. Это видно и это чувствуется», — добавил Песков.
Иосиф Кобзон умер на 81-ом году жизни после продолжительной болезни.
Ранее сообщалось, что Путин посетил церемонию прощания с Кобзоном.
«Газета.ru» вела онлайн-трансляцию прощания с артистом.