Киев обвинил пранкеров из России в попытке спровоцировать министра обороны

Министерство обороны Украины обвинило российских пранкеров в попытке провокации в отношении главы оборонного ведомства Степана Полторака, передает РИА «Новости».

«Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей», — говорится в тексте официального сообщения.

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В министерстве обороны страны подчеркнули, что считают целью подобных действий попытку переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных.

Ранее сообщалось, что министр доходов и сборов, заместитель председателя совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев, который был ранен во время теракта в Донецке 31 августа, пришел на церемонию прощания с убитым главой ДНР Александром Захарченко.