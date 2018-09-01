Лавров: Россия не будет вставать в «позу обиженного» в отношениях с США

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия не является страной, которая встанет в «позу обиженного» в период сложных взаимодействий с другими странами. Об этом министр иностранных дел сказал в эфире передачи «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

Данное заявление Лавров сделал, когда его попросили прокомментировать отношения с США на фоне санкционного давления.

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«Мы не из тех стран, которые встают в позу «обиженного» — мол, если вы сказали про нас что-то не очень правильное, то мы не будем общаться. Это не наш метод», — сказал Лавров.

Министр отметил, что российская сторона «никогда не захлопывает дверь» во время диалога с другими странами.

Он подчеркнул, в данный момент в США «много политиков», которые понимают «ненормальность» текущей внешнеполитической позиции Соединенных Штатов.

«Я считаю, что это просто печальная страница американской истории», — заключил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров приготовился к насыщенной встрече со своим американским коллегой Майком Помпео.