Посольство России призвало США не вступаться за украинцев на Азовском море

Посольство России в США призывывает Вашингтон прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море украинцев. Об этом сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.

« Госдеп замалчивает факты украинского пиратства. Например, захват траулера «Норд» украинскими пограничниками. Молчит Госдеп и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин»», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в дипмиссии обратили внимание на несоблюдение прав российских граждан со стороны американских властей.

«Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах», — заключили в посольстве.