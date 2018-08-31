Трамп не исключил крах Ирана из-за действий администрации США

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Ирана может ожидать крах из-за действий его администрации. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Когда я пришел сюда, стоял вопрос о том, когда они (иранцы. — «Газета.Ru») возьмут верх на Ближнем Востоке. Сейчас это вопрос того, выживут ли они. Большая разница за полтора года», — сказал Трамп.

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При этом американский президент не стал уточнять, что именно он имел в виду.

Неделей ранее сообщалось, что США намерены ужесточить санкции против Ирана. При этом речь идет о полном запрете сотрудничества американских компаний с Ираном.