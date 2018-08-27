Посольство России предостерегло США от последствий «санкционной лихорадки»

Российское посольство в Вашингтоне опубликовало в своем фейсбуке заявление, в котором предупредило США, что их санкционная политика может привести к «точке невозврата».

Дипмиссия выпустила заявление в связи с новыми антироссийскими санкциями США, которые вступили в силу в понедельник, 27 августа.

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В посольстве рассказали об ощущении, что в Вашингтоне испытывают «болезненную тягу к разрушению фундаментальных основ двусторонних отношений». Также представители дипмиссии обвинили американские СМИ в том, что они тиражируют недостоверную информацию о России.

«Каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания ОМУ [оружия массового поражения] в руки негосударственных субъектов», — заключили в посольстве.

Ранее в МИД России отреагировали на новые антироссийские санкции США.