Колумбия направила Венесуэле ноту протеста из-за вторжения на ее территорию

Колумбия направила правительству Венесуэлы ноту протеста в связи с якобы вторжением на колумбийскую территорию двух военных вертолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

Согласно заявлению, два вертолета венесуэльских вооруженных сил вторглись на территорию Колумбии 19 августа.

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«Министерство иностранных дел сообщает, что 19 августа 2018 года в секторе Вентас де Орьенте… в Северном Сантандере было зафиксировано нарушение суверенитета Колумбии двумя военными вертолетами, на которых были идентифицированы знаки Боливарианской национальной гвардии, и они приземлились в этом секторе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что МИД направил «посольству Венесуэлы ноту с решительным протестом» в связи с «несанкционированным военным вторжением на национальную территорию».