Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Сербию

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что готовится поездка российского президента Владимира Путина в Сербию, сообщает РИА «Новости».

«Эта встреча сейчас готовится активно», — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

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Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует в ближайшие месяцы две встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Вучича, он ожидает визита Путина в Белград в ноябре.

В начале мая Путин провел встречу с Вучичем. В ходе встречи президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов.