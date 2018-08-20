Москалькова назвала условия содержания Бутиной в тюрьме США бесчеловечными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях тюремного содержания в США россиянки Марии Бутиной имеются все признаки жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, передает РИА «Новости».

Российский омбудсмен выразила крайнюю обеспокоенность действиями тюремных властей США при переводе Бутиной из тюрьмы Вашингтона в тюрьму Александрии. Она отметила, что, по поступающим сообщениям, Бутина «была подвергнута унизительному досмотру с раздеванием, этапирована без предупреждения и объяснений, в кандалах, помещена в карантинную камеру, где провела 12 часов с включенным светом и без пищи, а сейчас содержится в одиночной камере».

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Также, согласно сообщениям, у россиянки Бутиной отобрали личные вещи, книги и средства личной гигиены.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты экстренно посетили Бутину в новой тюрьме.