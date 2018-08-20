Опрос: большинство россиян верят в попытки переписать историю и подорвать ценности

Две трети жителей России (66%) считают, что в мире существует «группа лиц», которая стремится переписать российскую историю и подменить исторические факты, чтобы навредить стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 26% респондентов полагают, что такой группы лиц нет, а 8% затруднились ответить на данный вопрос.

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Большинство опрощенных (63%) также заявили, что существует группа лиц, которые стремятся подорвать духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. С ними не согласны 24% опрошенных, еще 13% затруднились ответить на данный вопрос.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29-30 мая 2018 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Объем выборки — 2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.