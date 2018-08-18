Канада поддержала санкции США против Мьянмы

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд заявила, что Канада поддерживает санкции, введенные США в отношении Мьянмы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, Канада решительно поддерживает санкции США против Мьянмы, которые были введены в связи с нарушением прав человека в стране.

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Она также подчеркнула, что Канада намерена продолжить тесное сотрудничество с США.

Фриланд добавила, что Оттава готова сотрудничать с Вашингтоном для усиления эффективности целевых санкций в отношении Мьянмы.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против четырех физических лиц и двух военных подразделений Мьянмы.