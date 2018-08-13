Белый дом обязался представить список связанных с «разведкой России» лиц

В оборонном бюджете США на 2019 год, который подписал президент США Дональд Трамп содержится положение, в соответствии с которым администрация США обязана в течение трех месяцев представить список лиц, которые якобы связаны с российской разведкой, которые могут попасть под действие американских санкций, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

В частности, в документе говорится о том, что спустя 90 дней после его вступления в силу в конгресс США должен быть направлен отчет, включающий в себя список лиц, которые якобы связаны с разведкой России и оборонным сектором страны, в отношении которых могут быть введены санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции».

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В документе указывается, что эта мера обусловлена необходимостью противостоять действиям России в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год.