Лавров заявил Помпео о неприятии санкций из-за «дела Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором выразил категорическое неприятие новых американских санкций, введенных в отношении России. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей», — говорится в тексте сообщения.

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Как отметили в ведомстве, Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили «ни единого факта» в подкрепление подобных утверждений.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом возможные новые антироссийские санкции.