Эксперт: новые санкции США нивелируют эффект саммита Путина и Трампа

Руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк прокомментировал введение новых санкций США в отношении России, выразив уверенность, что они сведут на нет усилия президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите, который прошел в Хельсинки, передает РИА «Новости».

«В политическом плане это, безусловно, приведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Все позитивные моменты, которые наметились после встречи двух президентов в Хельсинки, естественно, будут практически полностью нивелированы», — сказал Батюк.

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Он также отметил, что негативные последствия подобных действий американской администрации повлияют на широкий спектр двусторонних отношений и крайне затруднят дальнейший диалог между двумя странами.

Ранее сообщалось, что в Совфеде объяснили решение США о новых санкциях против России.