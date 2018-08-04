Рада возложила на Запад ответственность за судьбу закона о статусе Донбасса

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе будет зависеть от позиции зарубежных партнеров по этой теме, передает «Страна.ua».

«Это будет во многой степени зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России», — сказал Парубий.

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По его словам, это необходимо для международного позиционирования страны и защиты ее интересов как на внутригосударственном, так и на межгосударственном уровне.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал «опечатать» часть границы с Россией.