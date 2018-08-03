WSJ: спонсор Трампа обещал его адвокату $10 млн за получение госкредита

Один из крупнейших спонсоров президента США Дональда Трампа, финансист Франклин Хейни договорился с его экс-адвокатом Майклом Коэном о выплате $10 млн за получение госкредита на АЭС. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Хейни заключил соглашение с Коэном с целью воспользоваться его связями с Трампом.

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Как отмечается, финансисту требовались дополнительные средства для строительства АЭС в городе Беллефонт.

При этом Хейни хотел получить недостающие средства за счет госкредита на строительство.

По словам источников, сумма кредита должна была составить не менее $5 млн.

Ранее СМИ сообщили, что между Коэном и Трампом началась открытая война.