Трамп: обвинения против Манафорта не связаны с «российским делом»

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что дело экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта не имеет отношения к расследованию «российского вмешательства».

По его словам, «старые обвинения» против Манафорта не имеют ничего общего со «сговором с Россией».

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Он добавил, что Манафорт работал на него «очень короткое время».

Трамп также обвинил администрацию бывшего президента США Барака Обамы в том, что ему не сообщили о расследовании в отношении Манафорта.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от генпрокурора США закрыть «российское дело».

Он также призвал прекратить «охоту на ведьм».