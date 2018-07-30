Опрос: сторонники поддерживают Трампа, несмотря на критику из-за «российского дела»

Большинство граждан в США не одобрили бы «российского вмешательства» на промежуточных выборах 2018 года, даже если это помогло бы их партии выиграть. Такие результаты следуют из исследования, проведенного американским телеканалом CBS.

91% республиканцев и 92% демократов заявили, что не одобрили бы вмешательство России на осенних выборах, даже если это повлияет на успех их партии.

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Как показал опрос, расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году остается «противоречивой политической проблемой», отмечает телеканал. Тем не менее, республиканцы, скорее всего, будут сомневаться в ФБР и американских спецслужбах, но поддержат президента США Дональда Трампа, пишет CBS со ссылкой на результаты опроса.

Так, у 49% республиканцев, услышав критику Трампа по «российскому делу», появляется желание еще больше защитить американского президента. Еще 42% республиканцев предпочитают дождаться фактов по итогам расследования «российского вмешательства».

Между тем, республиканцы реже, чем демократы, выражают доверие к ФБР и вдвое реже, чем демократы, выражают доверие к службе разведки США.

Ранее сообщалось, что республиканцы утратили веру в ФБР c момента инаугурации президента США Дональда Трампа, согласно проведенному опросу.

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году.