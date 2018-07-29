Президент Хорватии: высылка дипломата не повлияла на отношения с Россией

Высылка российского дипломата из Хорватии в связи с инцидентом в Солсбери не омрачила отношения Москвы и Загреба, передает РИА «Новости» заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

Отвечая на вопрос о том, было ли у Загреба достаточно информации, чтобы принять решение о высылке или Хорватия поступила так в знак солидарности с европейскими партнерами, Грабар-Китарович заявила: «В знак солидарности с Великобританией мы объявили одного из дипломатов низшего ранга персоной нон грата, Россия ответила тем же».

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«Это было ожидаемо, и не могу сказать, что это драматически повлияло на наши отношения. Но теперь я, как и другие, также ожидаю результатов расследования событий в Солсбери», — добавила она.

По ее словам, Хорватия — член Евросоюза и НАТО, а значит, от страны ждут солидарности, ждут, что она будет вести себя «как член одного клуба, одной семьи».