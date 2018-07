Трамп пригрозил «закрыть» правительство из-за споров по миграционной политике

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о желании прекратить работу правительства из-за противоречий с Демократической партией США по вопросам миграционной политики. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

В частности, Трамп выразил недовольство тем фактом, что представители партии демократов отказываются голосовать за законопроект о безопасности государственных границ, который в числе прочего подразумевает строительство стены на американо-мексиканской границе.

«Я бы хотел «закрыть» правительство, если демократы не проголосуют за безопасность границ, которая включает и строительство стены!», — написал Трамп.

Также американский президент назвал нынешнее миграционное законодательство США «лотереей» и выразил желание, чтобы в страну въезжали «выдающиеся» люди.

«Пора избавиться от лотереи, ловли и освобождения и т.д., и перейти, наконец, к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы в нашу страну приезжали выдающиеся люди», — добавил Трамп.

Строительство стены на границе США с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Таким образом он надеется уменьшить число нелегальных мигрантов в стране.

Ранее сообщалось, что президент США собирается запросить дополнительные средства на строительство стены на мексиканской границе.

I would be willing to "shut down" government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!