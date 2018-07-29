Эрдоган анонсировал встречу лидеров России, Турции, ФРГ и Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидеры Турции, России, Германии и Франции проведут встречу в Стамбуле 7 сентября. Об этом сообщает CNN Turk.

По его словам, в ходе встречи стороны намерены обсудить ситуацию в Сирии.

Он также добавил, что планируется обсудить, что лидеры четырех стран «могут сделать для Сирии».

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж хочет работать с Москвой для того, чтобы сблизить позиции стран, оказывающих влияние в Сирии.