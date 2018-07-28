Представитель Эрдогана: отношения между Турцией и США можно спасти

Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что отношения между Турцией и США можно спасти и вывести на новый уровень, передает РИА «Новости».

«Отношения можно спасти и улучшить, если администрация США серьезно отнесется к опасениям Турции в области безопасности. Турция не может закрывать глаза на действия партнера по НАТО, когда они угрожают национальной безопасности внутри страны и за ее пределами», — отметил Калын.

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Он добавил, что «у президента (США Дональда) Трампа могут быть хорошие намерения в плане отношений с президентом Эрдоганом и Турцией».

«Это может привести к аналогичному ответу, если отношения основаны на взаимоуважении и разделяемых интересах. Угрозы в отношении Турции не сработают. Это только навредит отношениям», — заявил он.

Калын отметил, что «действия США создали серьезный кризис доверия среди турецких чиновников и населения в целом».