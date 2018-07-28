Трамп назвал некомпетентными выступающих за открытие границ демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы, которые намерены открывать границы США, «некомпетентны». Об этом он написал в твиттере.

По его словам, на стороне демократов выступают только СМИ, пишущие фейковые новости.

«Единственное, что делают демократы — «сопротивляются», что является их предвыборным лозунгом», — отметил Трамп.

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Ранее Дональд Трамп прокомментировал переговоры с представителями Европейского союза (ЕС) о новой торговой сделке между сторонами.

По словам президента, представители стран пришли к «четкому пониманию», что сторонам нет нужды вводить пошлины друг против друга. Он отметил, что в данный момент представители стран работают над документами о новой торговой сделке.