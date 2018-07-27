Суд арестовал экс-президента Армении

Адвокат экс-президента Армении Роберта Кочаряна Арам Орбелян заявил, что ереванский суд арестовал бывшего армянского лидера по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, суд в Ереване принял решение об аресте Кочаряна.

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Он также добавил, что подробности данного решения станут известны позже.

Ранее сообщалось, что Кочаряну, занимавшему этот пост в 1998–2008 годах, предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Как отмечалось, бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян также был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела.