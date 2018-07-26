Порошенко поблагодарил США за непризнание Крыма частью России

Украинский президент Петр Прошенко написал в своем фейсбуке, что приветствует решение Вашингтона опубликовать декларацию, согласно которой американские власти не признают Крым частью России.

«Приветствую историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором», — написал Порошенко.

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По мнению Порошенко, публикация документа является «достойным ответом» Соединенных Штатов на «гибридные провокации Кремля» после Хельсинки.

Также украинский лидер поблагодарил администрацию американского лидера Дональда Трампа за «бескомпромиссную позицию» в вопросе территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал декларацию о непризнании Крыма частью России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.