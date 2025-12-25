Максим Матвеев вернется к роли психотерапевта в «Триггере»

Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в роли харизматичного психотерапевта Артема Стрелецкого. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Матвеев вернется к роли специалиста, который использует в своей практике метод шоковой терапии — провоцирует клиентов, чтобы они начали злиться и говорить правду, и за один-два сеанса помогает разобраться с проблемами. Режиссером продолжения на этот раз станет актриса Дарья Мороз, для которой «Триггер» станет уже четвертой режиссерской работой в карьере.

«Даша всегда очень требовательна к себе, темпераментна, ставит перед собой новые вызовы — качества, важные как для актёра, так и для режиссёра. Готовясь к работе над «Триггером», она пересмотрела все предыдущие сезоны, все проанализировала, и теперь мы вместе работаем над тем, чтобы уже знакомые зрителю персонажи раскрылись по-новому — чтобы их проявления были неожиданными и в то же время оправданными. Как и прежде, зрителей ждут новые интересные кейсы, но всем нам предстоит увидеть немного другого, не совсем привычного Артема Стрелецкого», — сказал Матвеев.

По словам Матвеева, в начале четвертого сезона его герой «забил на себя» и оказался в кризисе — а еще встретил нового мощного антагониста.

Авторами сценария четвертого сезона «Триггера» стали Андрей Цибульский («Триггер. Фильм», «Триггер 3») и Анна Крейчман. Шоураннером и продюсером выступит Александра Ремизова. Производством сериала занимается кинокомпания «Лунапарк» при участии Плюс Студии для Кинопоиска. Проект снимается на основе формата, созданного продюсерской компанией «Среда».

Ранее стала известна дата выхода 2-го сезона «Ночного администратора» с Хиддлстоном.