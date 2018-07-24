Bloomberg: Трамп согласился ответить на некоторые вопросы по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен ответить на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера, если они будут касаться исключительно его связей с Россией на выборах американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на его адвоката Рудольфа Джулиани.

В ответ Трамп потребовал, чтобы Мюллер не задавал ему вопросы о препятствии американскому правосудию в деле о вмешательстве России в выборы президента в 2016 году. Джулиани объяснил данное требование тем, что спецпрокурор мог поверить показаниям свидетелей, в частности, бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

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Отмечается, что Мюллер пока никак не отреагировал на предложение американского президента.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Мюллера в саботаже перед выборами в Республиканской партии.