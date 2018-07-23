Сенатор США заподозрил экс-главу ЦРУ в разглашении секретов через СМИ

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заподозрил бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана в получении денег за передачу секретной информации СМИ. Об этом он написал в своем твиттере.

«Джон Бреннан монетизирует свой допуск к секретной информации? Не зарабатывает ли он миллионы долларов, раскрывая секреты средствам массовой информации?», — написал Пол.

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Также сенатор отметил, что Пол намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос об отзыве доступа к секретным сведениям у Бреннана.

Ранее Бреннан обвинил Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогом переговоров с главой России Владимиром Путиным.