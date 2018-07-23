Сенатор США заподозрил экс-главу ЦРУ в разглашении секретов через СМИ
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заподозрил бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана в получении денег за передачу секретной информации СМИ. Об этом он написал в своем твиттере.
«Джон Бреннан монетизирует свой допуск к секретной информации? Не зарабатывает ли он миллионы долларов, раскрывая секреты средствам массовой информации?», — написал Пол.
Реклама
Также сенатор отметил, что Пол намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос об отзыве доступа к секретным сведениям у Бреннана.
Ранее Бреннан обвинил Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогом переговоров с главой России Владимиром Путиным.