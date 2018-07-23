В КПРФ назвали ожидаемые сроки решения ЦИК по референдуму по пенсионной реформе

В КПРФ заявили, что ожидают решения Центризбиркома по референдуму по изменению пенсионной системы до вечера 26 июля.

Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель юридической службы Московского горкома КПРФ Мухамед Биджев.

Он объяснил это требованием закона.

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«Не позднее 26 июля ЦИК обязан утвердить заключение о том, соответствует ли, на взгляд ЦИК, наша инициатива требованиям закона», — пояснил Биджев.

В разговоре с «Газетой.Ru» он выразил надежду, что это решение не будет «политическим».

Ранее в ЦИК России получили документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионной системы.

По словам секретаря комиссии Майи Гришиной, вопрос будет рассмотрен на заседании ЦИК, которое «должно состояться в ближайшее время».

Госдума рассмотрела законопроект об изменении пенсионной системы 19 июля.