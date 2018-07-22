Пенс: Трамп в Хельсинки рисковал ради мира

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп отправившись на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сознательно рисковал своей политической репутацией ради достижения мира. Об этом сообщает ABC News.

По его словам, Трамп сам сказал ему о том, что готов рискнуть репутацией ради достижения мира.

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Он также добавил, что Трамп стремится к миру посредством силы.

Пенс отметил, что встреча Трампа и Путина прошла успешно.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не стал вести жесткую риторику по «российскому делу» во время встречи с Путиным, несмотря на план, составленный американской администрацией.