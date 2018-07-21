Лавров заявил Помпео о неприемлемости ареста Бутиной в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой американского внешнеполитического ведомства Майком Помпео заявил о недопустимости таких действий американских властей, как арест российской гражданки Марии Бутиной на основании сфабрикованных данных. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«С.В.Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку М.В.Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения», — говорится в тексте официального сообщения.

Ранее сообщалось, что отец Бутиной рассказал, чем она занималась в США.