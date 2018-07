Трамп пообещал «большие последствия» после саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным они обсудили много важных проблем, и пообещал «большие последствия» по итогам встречи. Об Трамп написал в своем твиттере.

Американский лидер подчеркнул, что многих его ненавистников разочаровало его хорошее взаимопонимание с президентом России.

«Мы с Путиным обсудили много важных тем во время прошедшей встречи. Мы хорошо поладили, что очень обеспокоило многих ненавистников, ожидавших боксерский поединок. Грядут большие последствия!», — написал Трамп.

Президент США также отметил, что, несмотря на большое количество критики в его адрес, многие люди одобрили его совместную пресс-конференцию с Путиным.

«Очень многим людям с высоким уровнем интеллекта понравилось мое выступление на пресс-конференции в Хельсинки», — считает Трамп.

Встреча президентов России и США прошла 16 июля в столице Финляндии, Хельсинки. По итогам саммита и совместной пресс-конференции Путина и Трампа многие критиковали американского лидера. Так, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал Трампа «вареной макарониной».

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!