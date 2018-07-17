Путин констатировал «провал» политики по изоляции России
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что усилия по изоляции России не увенчались успехом.
«Я думаю, и вы видите, что эти усилия (по изоляции России. — «Газета.Ru») провалились, они и не могли увенчаться успехом», — сказал Путин.
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По его словам, «Россия слишком большая», чтобы ее можно было изолировать.
Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News после саммита с американским президентом Дональдом Трампом, который прошел 16 июля в Хельсинки.
Ранее российский президент также заявлял, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США.