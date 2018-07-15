Помпео: встреча Трампа и Путина отвечает интересам США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа имеет большое значение для Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.

По его словам, встреча Трампа с Путиным создаст более выгодные условия для США.

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Он также подчеркнул, что данная встреча полностью отвечает интересам Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идеальным итогом предстоящей встречи Путина и Трампа станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам.

По его словам, встреча будет успешной, если Россия и США «начнут нормально общаться» после нее.