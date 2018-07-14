Лавров рассказал о подготовке к встрече с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что точной повестки переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Хельсинки пока нет. Об этом сообщает RT.

По словам Лаврова, его встреча с Помпео должна пройти параллельно с переговорами президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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Он также добавил, что несмотря на то, что детали его встречи с Помпео несколько раз обсуждались, заранее оговоренной повестки для нее нет.

Лавров подчеркнул, что разумеется есть вопросы, которые он хочет обсудить с Помпео.

Ранее официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что Помпео проведет встречу с Лавровым в Хельсинки.