Лавров назвал «идеальный» итог встречи Путина с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идеальным итогом предстоящей встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам. Об этом сообщает RT.

По его словам, российская сторона рассчитывает договориться с США о возобновлении каналов коммуникации по всем «сложным вопросам».

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Он также добавил, что встреча будет успешной, если Россия и США «начнут нормально общаться» после нее.

Лавров отметил, что в настоящее время у Москвы и Вашингтона «лишь эпизодически происходят встречи по дипломатическим и военным каналам».

Ранее стало известно время прибытия Трампа в Хельсинки.