Новокузнецкая больница, где погибли младенцы, потратила 63 млн рублей на ремонт

Новокузнецкая больница, где в роддоме погибли девять детей, два года назад потратила на ремонт оборудования 63 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В рамках ремонтных работ в 2023 году обновили семь комплексов для реанимации младенцев, одиннадцать инкубаторов и мониторы для контроля жизненных показателей. По данным за 2025 год, медучреждение провело около 600 закупок и заключило свыше 500 контрактов на общую сумму 1,6 млрд рублей. В 2024 году сумма контрактов составила 2,5 млрд рублей, а в 2023 году — 2,1 млрд рублей.

В новокузнецком роддоме №1 за новогодние праздники умерли девять младенцев. Пациентки называют этот роддом «адским местом» — одна из рожениц рассказала, что ее ребенку в родах оторвали руку, а другая сообщила, что ее младенцу сломали ключицу и обвинили ее, что та «не умеет рожать».

Ранее стали известны диагнозы новорожденных, скончавшихся в новокузнецком роддоме.

