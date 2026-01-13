Европа готовит санкции против Ирана

Еврокомиссия разрабатывает новые санкции в отношении Ирана за продолжающуюся в стране борьбу с беспорядками и полностью поддерживает демонстрантов. Об этом на своей странице в соцсети X заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия в тесном сотрудничестве с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас готовит санкционные меры против ответственных за репрессии.

Фон дер Ляйен добавила, что участники антиправительственных акций «отважно маршируют, добиваясь свободы», а силы правопорядка применяют «чрезмерную силу».

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в МИД Ирана объяснили отключение интернета в стране.