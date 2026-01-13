Размер шрифта
Беспилотник атаковал нефтяной танкер у объекта КТК в Черном море

Дрон атаковал у объекта КТК танкер, зафрахтованный казахстанской компанией
Во вторник, 13 января, беспилотник атаковал зафрахтованный «Казмортрансфлотом» (дочерняя компания «КазМунайГаза», КМГ) танкер Matilda, который должен был перевозить казахстанскую нефть. Это произошло близ объекта Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Там заявили, что в результате удара дрона случился взрыв без последующего горения. Члены экипажа судна не пострадали.

В пресс-службе также уточнили, что загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале КТК была запланирована на 18 января.

13 января сообщалось, что два нефтяных танкера, Freud и Delta Supreme, были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Судна находятся под управлением греческих компаний, на них должны были загрузить казахстанскую нефть с КТК.

29 ноября 2025 года Вооруженные силы Украины с помощью морского беспилотника атаковали КТК. В минэнерго республики назвали произошедшее диверсией и заявили об угрозе мировой энергобезопасности. МИД Казахстана выразил протест, а украинская сторона сообщила, что приняла его к сведению.

Ранее Венгрия потребовала от Украины прекратить удары по энергообъектам России и танкерам.

