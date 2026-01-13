Освобожденный из французской тюрьмы Касаткин подписал контракт с российским клубом

Российский баскетболист Даниил Касаткин подписал контракт с красноярским «Енисеем». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы понимаем, что ему потребуется время для адаптации после непростого периода, и будем постепенно увеличивать нагрузку. Уверен, что подписание контракта с ним — отличное решение для обеих сторон», — заявил главный тренер команды Йовица Арсич.

Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

8 января Фредерик Бело, адвокат Даниила Касаткина, сообщил об освобождении баскетболиста из-под стражи во Франции. В тот же день спортсмен вернулся в Россию.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль» по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. В США баскетболисту грозило до 25 лет лишения свободы. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

Ранее Касаткин заявил о стремлении как можно скорее вернуться в спорт.