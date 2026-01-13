На Урале начали проверку после стрип-танца Санта-Клаусов на детском шоу

СК начал проверку после танца женщин в костюмах Санта-Клауса в Нижнем Тагиле

Следственный комитет России начал проверку после откровенного танца на детском шоу в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ведомства по Свердловской области.

«Пока кратко, что проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

10 января Telegram-канал «Инцидент. Нижний Тагил» сообщил, что в городе гости одной из семейных елок пожаловались на танец Санта-Клаусов в мини-юбках. Местная жительница отметила, что афиша мероприятия обещала представление для детей, однако вид танцовщиц в откровенных костюмах заставил ее увести детей.

12 января зампред Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что организаторов новогоднего шоу в Нижнем Тагиле нужно привлечь к ответственности. Активист считает, что ключевой проблемой стало отсутствие ясной возрастной маркировки на афишах.

