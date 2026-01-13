Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

На Урале начали проверку после стрип-танца Санта-Клаусов на детском шоу

СК начал проверку после танца женщин в костюмах Санта-Клауса в Нижнем Тагиле
Telegram-канал Инцидент Нижний Тагил • Новости

Следственный комитет России начал проверку после откровенного танца на детском шоу в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ведомства по Свердловской области.

«Пока кратко, что проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

10 января Telegram-канал «Инцидент. Нижний Тагил» сообщил, что в городе гости одной из семейных елок пожаловались на танец Санта-Клаусов в мини-юбках. Местная жительница отметила, что афиша мероприятия обещала представление для детей, однако вид танцовщиц в откровенных костюмах заставил ее увести детей.

12 января зампред Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что организаторов новогоднего шоу в Нижнем Тагиле нужно привлечь к ответственности. Активист считает, что ключевой проблемой стало отсутствие ясной возрастной маркировки на афишах.

Ранее директор «Ленинграда» ответил активистам, которые жалуются на мат в песнях Шнурова.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611137_rnd_7",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+