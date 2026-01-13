Названо число погибших в результате протестов в Иране

Reuters: в ходе протестов в Иране погибли около 2000 человек

В результате протестов в Иране погибло две тысячи человек. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника.

«Иранский чиновник в беседе с агентством Reuters заявил, что за гибелью протестующих и сотрудников сил безопасности стоят люди, которых он назвал террористами. Чиновник, пожелавший остаться анонимным, не предоставил подробной информации о погибших», — говорится в материале.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.