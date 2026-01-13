Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

«Скатился»: российский тренер об уровне отечественного футбола

Российский тренер Билялетдинов: футбол у наших менеджеров скатился
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что реформы отечественного футбола усугубляют общий профессиональный уровень спортсменов. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мы сейчас переживаем такой период, когда футбол у наших менеджеров скатился, и эта организация в большой плюс не пошла. Потому что с одной стороны, понятно перестроение. Но не лучше было бы у «болотных» команд улучшить качество футболистов? А мы всех засунули в пятый дивизион в серебро и золото, намутили, навертели», — cказал Билялетдинов.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Хуан Карседо раскрыл, что ему сказал экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611113_rnd_1",
    "video_id": "record::76a420f4-173f-4195-8030-e06bf796a42a"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+