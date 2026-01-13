«Скатился»: российский тренер об уровне отечественного футбола

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что реформы отечественного футбола усугубляют общий профессиональный уровень спортсменов. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мы сейчас переживаем такой период, когда футбол у наших менеджеров скатился, и эта организация в большой плюс не пошла. Потому что с одной стороны, понятно перестроение. Но не лучше было бы у «болотных» команд улучшить качество футболистов? А мы всех засунули в пятый дивизион в серебро и золото, намутили, навертели», — cказал Билялетдинов.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Хуан Карседо раскрыл, что ему сказал экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери.