В Госдуме дали оценку массированному удару «Орешником» по Украине

Генерал Гурулев: удар «Орешником» по Украине решил сразу несколько задач
Министерство обороны РФ

Генштаб Вооруженных сил (ВС) России выбрал достойные цели для ударов ракетным комплексом «Орешник» по западу Украины в ночь на 9 января. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе с «Царьградом».

По словам военного, главной целью «Орешника» стала взлетно-посадочная полоса около Львовского авиазавода, без которой противник не сможет ни посадить самолет, ни взлететь. Кроме того, он высоко оценил удар российских военных по складам с боеприпасами и беспилотниками.

«Если туда пошли «Орешником», значит, цель особо важная», — подытожил генерал.

12 января в Минобороны РФ раскрыли цели массированного удара «Орешником» на Украине. Российские военные, в частности, вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где производили ударные дроны для ударов по гражданским объектам в глубине России, а также ремонтировали авиационную технику, в том числе переданные Западом истребители F-16 и МиГ-29. Кроме того, в рамках этой атаки были поражены производственные цеха, склады с готовыми беспилотниками и инфраструктура заводского аэродрома.

В Минобороны уточнили, что массированный удар, в том числе «Орешником», совершенный в ночь на 9 января по критическим объектам Украины, стал ответом на попытку атаки Киева по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Ранее СМИ рассказали, что некоторые жители Украины обрадовались удару «Орешником».

