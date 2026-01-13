Жители Омска остались без отопления

Жители Омска остались без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии

Часть жителей Омска остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает «Омскпресс».

«В Омске жители Левого берега столкнулись с отключением горячего водоснабжения. Причиной стало повреждение коммуникаций на дублере улицы Перелета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без горячей воды осталась значительная часть жителей 6-го микрорайона. На месте аварии работают сотрудники коммунальных служб.

Тем временем в сибирском городе погода остается по-настоящему зимней. По данным Гидрометцентра России, 13 января в Омске ожидается до -18°С, на следующий день возможно резкое похолодание до -28°С.

До этого юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин напомнил, что столкнувшимся с отсутствием отопления в квартирах россиянам следует оперативно принять меры, начав со звонка в круглосуточную диспетчерскую по номеру, который обычно есть в каждом доме.

Ранее в свердловском городе тысячи человек остались без отопления и горячей воды.