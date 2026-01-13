Осужденному пожизненно экс-сенатору Арашукову добавили 10 лет

По совокупности приговоров суд приговорил бывшего сенатора Рауфа Арашукова к пожизненному лишению свободы, а также штрафу в размере 120 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Приговором Ленинского районного суда Оренбурга от 13 января подсудимый был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 120 млн рублей. По совокупности приговоров за ранее совершннные преступления Арашукову окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, также со штрафом в размере 120 млн рублей.

Ленинский районный суд Оренбурга также конфисковал 3 млн рублей, переданные Арашуковым в качестве взятки.

Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации в присутствии генерального прокурора РФ Юрия Чайки и руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. 27 декабря 2022 года он был приговорен к пожизненному заключению за создание организованной преступной группы, организацию нападения на председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также за хищение газа у «Газпрома» стоимостью 4,4 млрд рублей.

Ранее экс-сенатор Арашуков заявил о готовности доказать свою невиновность на полиграфе.