Сайт китайского автобренда Kaiyi перестал работать в России

В России перестал работать портал китайского автобренда Kaiyi
Виталий Белоусов/РИА Новости

В России стал недоступен для просмотра портал китайского автобренда Kaiyi, сообщает Авто Mail.

«Сейчас сайт бренда и вовсе не открывается — домен оплачен до 12 января 2026 года. Никаких официальных заявлений со стороны компании по этому поводу не последовало», — сообщает Авто Mail.

Отмечается, что дилеры Kaiyi также заявили о нехватке новых машин.

До этого калининградский завод «Автотор» опроверг появившуюся в сети информацию о прекращении сборки автомобилей китайской марки Kaiyi и ее возможном уходе с российского рынка. Как заявили «Российской газете» в пресс-службе бренда, все соглашения выполняются.

«Автотор» по-прежнему выполняет все контрактные обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве с маркой Kaiyi. Официальный дистрибьютор Kaiyi в России обеспечивает гарантийные обязательства марки и выполнение технического обслуживания реализованных автомобилей на базе дилерских предприятий в крупнейших городах РФ», - рассказали в компании.

Ранее были названы 5 самых дешевых китайских седанов в России.

