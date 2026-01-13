Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Полежайкин из «Папиных дочек» увеличил долги по алиментам и кредитам

Звезда «Папиных дочек» Казаков задолжал по алиментам и кредитам 1,9 млн рублей
Киностудия имени М. Горького

Актер из сериала «Папины дочки» увеличил долг по алиментам и кредитам. «Газета.Ru» выяснила, что на данный момент судебные приставы хотят взыскать с него 1 988 743 рубля.

Согласно данным на сайте ФССП, по двум исполнительным документам Казаков должен 202 247 рублей и 207 775 рублей. Взысканием занимается отдел судебных приставов, занимающийся алиментными платежами. Также у актера есть еще две задолженности по исполнительным документам в размере 73 637 рублей. В октябре 2025 года звезде ситкома необходимо было выплатить экс-жене 224 тысячи рублей.

Кроме того, за Михаилом Казаковым по-прежнему числятся долги по кредитам. В общей сложности по ним он должен отдать 1 431 447 рублей.

Напомним, что Казаков в октябре прошлого года подал в суд на бывшую жену. Актер утверждал, что сын после развода остался жить с ним, а дочь с матерью, при этом в реестре должников по алиментам он оказался из-за обоих детей.

Ранее Михаил Казаков отреагировал на обвинения падчерицы в насилии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610261_rnd_0",
    "video_id": "record::d9c89499-0b57-413d-9c6a-f82904ee59ea"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+