Полежайкин из «Папиных дочек» увеличил долги по алиментам и кредитам

Актер из сериала «Папины дочки» увеличил долг по алиментам и кредитам. «Газета.Ru» выяснила, что на данный момент судебные приставы хотят взыскать с него 1 988 743 рубля.

Согласно данным на сайте ФССП, по двум исполнительным документам Казаков должен 202 247 рублей и 207 775 рублей. Взысканием занимается отдел судебных приставов, занимающийся алиментными платежами. Также у актера есть еще две задолженности по исполнительным документам в размере 73 637 рублей. В октябре 2025 года звезде ситкома необходимо было выплатить экс-жене 224 тысячи рублей.

Кроме того, за Михаилом Казаковым по-прежнему числятся долги по кредитам. В общей сложности по ним он должен отдать 1 431 447 рублей.

Напомним, что Казаков в октябре прошлого года подал в суд на бывшую жену. Актер утверждал, что сын после развода остался жить с ним, а дочь с матерью, при этом в реестре должников по алиментам он оказался из-за обоих детей.

Ранее Михаил Казаков отреагировал на обвинения падчерицы в насилии.