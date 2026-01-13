Размер шрифта
В Эстонии случайно отменили один налог

В Эстонии отменили налог для онлайн-казино из-за опечатки в тексте законопроекта
В Эстонии отменили налог на азартные игры из-за ошибки в тексте законопроекта. Об этом сообщила Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на члена финансовой комиссии Айвара Кокка.

По данным чиновника, одобренный в декабре 2025 года законопроект предусматривал поэтапное снижение налога на онлайн-казино с шести до четырех процентов. Однако из-за опечатки в тексте закона налог фактически был полностью отменен. Ошибка была выявлена юристом одного из онлайн-казино уже после вступления документа в силу.

«Азартные игры и дистанционные азартные игры выпали из налогов этого года, то есть те казино-игры, которые ведутся через интернет, в этом году не облагаются налогом», — сказал Кокк.

По словам члена финансовой комиссии, ошибку планируют исправить оперативно, но на корректировку закона уйдет около месяца.

В ноябре Государственная дума приняла закон, повышающий с 1 января 2026 года налоговую нагрузку на букмекеров и тотализаторы. Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщил, что она вырастет в 60 раз. По его словам, если в 2024 году доходы бюджета России от деятельности букмекеров и тотализаторов составили порядка 1 млрд руб., то теперь доходы ожидаются на уровне чуть более 60 млрд руб.

Ранее россиянка получила счет на 11,5 млн рублей за воду из-за ошибки в показаниях счетчика.

